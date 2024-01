Zhongde Waste Aktie: Was war das denn?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Zhongde Waste zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut der Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zhongde Waste im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0% aus, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Zhongde Waste beläuft sich auf 82,14, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 51,46, was eine neutrale Bewertung ergibt und insgesamt zu einem "schlecht" Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einstufung als "schlecht", da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch dem GD50 Trendsignal verläuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "schlecht" für Zhongde Waste.