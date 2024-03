Zhongde Waste Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Dividendenrendite von Zhongde Waste beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) liegt. Daher erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung bei Zhongde Waste in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhongde Waste liegt bei 45,45 bzw. 54,69 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie auch für den RSI mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhongde Waste-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,28 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 EUR liegt, was einem Unterschied von -28,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,23 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Insgesamt erhält Zhongde Waste daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik und den RSI, während die Aktie gemäß der technischen Analyse mit "Schlecht" bewertet wird.