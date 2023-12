Zhongde Waste Aktie: Gerüchteküche brodelt!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Zhongde Waste von den Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Analyse unserer Redaktion. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Zhongde Waste liegt bei 57,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend und liegt bei 54,84, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt eine Rendite von -50,91 Prozent im vergangenen Jahr, was 53,72 Prozent unter dem Durchschnitt im Vergleich zum Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Bauwesen" liegt die Aktie sogar 54,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet weist Zhongde Waste mit einem aktuellen KGV von 3,38 eine Unterbewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt (31,43) auf, wodurch eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erfolgt.