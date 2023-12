Zhongde Waste Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhongde Waste liegt bei einem Wert von 3 und ist damit im Vergleich zur Branche "Bauwesen" (KGV von 31,09) deutlich niedriger. Dies entspricht etwa 89 Prozent unter dem Durchschnitt. Anhand fundamentaler Kriterien wird die Aktie von Zhongde Waste daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Zhongde Waste veröffentlicht. Zudem konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem auf die positiven Aspekte rund um Zhongde Waste. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Zhongde Waste liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Wert von 51,72, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussion über Zhongde Waste eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb diesem Signal eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.