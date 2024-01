Zhongchao Inc Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Zhongchao liegt der aktuelle RSI-Wert bei 63,89, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der GD200 für Zhongchao derzeit bei 1,06 USD liegt, während der Aktienkurs bei 0,35 USD liegt, was einer Abweichung von -66,98 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 0,76 USD deutlich unter dem aktuellen Aktienkurs, was zu einer Abweichung von -53,95 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Zhongchao als neutral eingestuft werden. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine durchschnittliche Aktivität hin.

Die Anleger-Stimmung für Zhongchao in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, da in den vergangenen Wochen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dessen erhält die Aktie die Einschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für Zhongchao auf Basis der technischen Analyse sowie der Anleger-Stimmung, während die weichen Faktoren neutraler Natur sind.