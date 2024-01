Zhongchao Inc Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung von Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Zhongchao-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 71 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 64,02, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Zhongchao basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse der Zhongchao-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,35 USD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1,06 USD) einen Unterschied von -66,98 Prozent aufweist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,78 USD) liegt mit einem Unterschied von -55,13 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Zhongchao-Aktie für die technische Analyse daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet, da keine besonderen Auffälligkeiten in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Zhongchao in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Zhongchao in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher negativ. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen überwogen besonders negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Basierend auf der Anleger-Stimmung ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Zhongchao.