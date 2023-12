Zhongchao Inc Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 für Zhongchao liegt aktuell bei 82,56 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterkauftheit an, weshalb das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Zhongchao-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Zhongchao-Aktie von 0,365 USD mit -66,2 Prozent Entfernung vom GD200 (1,08 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,85 USD auf einen Abstand von -57,06 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal auf. Zusammenfassend wird der Kurs der Zhongchao-Aktie bei Betrachtung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung bezüglich der Zhongchao-Aktie wird neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen griffen die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen auf. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Zhongchao wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.