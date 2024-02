Zhongchao Inc Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gelten. Der RSI der Zhongchao liegt bei 43,17, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,73 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Zhongchao-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um herauszufinden, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt basiert. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Zhongchao-Aktie liegt bei 0,94 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,327 USD liegt (eine Abweichung von -65,21 Prozent) und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,42 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs (-22,14 Prozent) darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhongchao-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhongchao-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktienkurse kann durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigte, dass diese neutral waren. In den vergangenen zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher festgestellt, dass die Zhongchao-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist.