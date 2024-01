Zhongchang International Holdings Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Zhongchang-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 10, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich Zhongchang war in den letzten Tagen neutral, weshalb die Redaktion die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es bei Zhongchang keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Zhongchang-Aktie bei 0,18 HKD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,175 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -2,78 Prozent aufgebaut. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ebenfalls ein "Neutral"-Signal festgestellt. Basierend auf beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund somit "Neutral".