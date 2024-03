Zhongchang International Holdings Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Zhongchang als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Zhongchang liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25-Wert bei 48,84 liegt und somit als "Neutral" gilt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength Index als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Zhongchang in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" anzusehen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird deutlich, dass die Aktivität im Netz im normalen Bereich liegt. Die Diskussionsintensität ist mittel und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnittsschlusskurs der Zhongchang-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,17 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,13 HKD, was einem Unterschied von -23,53 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Zhongchang-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.