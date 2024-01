Zhong Tong Bus Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Zhongtong Bus liegt bei 56,58, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 72,6, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Zhongtong Bus. Die Diskussion war an fünf Tagen überwiegend positiv und an acht Tagen überwiegend negativ. Die verstärkte negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führten zu einer "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion.

Im Branchenvergleich erzielte Zhongtong Bus in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,72 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,68 Prozent gestiegen sind, was auf eine Underperformance von -27,4 Prozent hinweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,48 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhongtong Bus 27,2 Prozent darunter lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Zhongtong Bus-Aktie zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was auf einen negativen Trend hinweist.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Zhongtong Bus-Aktie auf der Grundlage verschiedener Indikatoren und Vergleiche.