Zhong Tong Bus Aktie: Das ist ein Hammer

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Zhongtong Bus eine Performance von -47,85 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -20,3 Prozent, was einer Underperformance von -27,55 Prozent für Zhongtong Bus entspricht. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhongtong Bus 28,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigte Zhongtong Bus interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen haben überwiegend private Nutzer in sozialen Medien Zhongtong Bus als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhongtong Bus-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI (40) als auch den 25-Tage-RSI (46,05).

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Zhongtong Bus basierend auf der RSI-Bewertung.