Zhong Tong Bus Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Zhongtong Bus in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie viel Aufmerksamkeit erhält, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und im Branchenvergleich schneidet Zhongtong Bus jedoch neutral bis schlecht ab. Die Rendite der Aktie lag im vergangenen Jahr unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

