Zhong Tong Bus Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Zhongtong Bus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,85 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -27,88 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -19,97 Prozent gefallen. Darüber hinaus lag Zhongtong Bus 28,74 Prozent unter der mittleren Rendite des "Industrie"-Sektors, der im letzten Jahr bei -19,11 Prozent lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Zhongtong Bus ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Zhongtong Bus ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Zhongtong Bus beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Zhongtong Bus derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhongtong Bus mit 30,79 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.