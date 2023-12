Zhong Tong Bus Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

In den letzten Wochen wurde bei Zhongtong Bus eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen negative Themen überwiegen. Aufgrund dieser Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde gleichzeitig eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammenfassend erhält Zhongtong Bus in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Im Vergleich zu Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Zhongtong Bus im letzten Jahr eine Rendite von -30,84 Prozent erzielt, was 30,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite um 29,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhongtong Bus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,7 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,63 CNH liegt. Dies bedeutet einen Unterschied von -10 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zhongtong Bus-Aktie zeigt einen Wert von 85, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage-Basis mit 60,94 bewertet und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Zhongtong Bus.