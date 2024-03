Zhong Ji Longevity Science Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Zhong Ji Longevity Science betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 39,84, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bei Zhong Ji Longevity Science festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 0,2 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,133 HKD um -33,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,13 HKD, was einer Abweichung von +2,31 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhong Ji Longevity Science 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (KGV von 23,43) unter dem Durchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.