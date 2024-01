Zhong Ji Longevity Science Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Aktie von Zhong Ji Longevity Science wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 6,81, was insgesamt 70 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der bei 22,52 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Zhong Ji Longevity Science mit 0 Prozent 5,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 5 Prozent. Demnach ist die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zhong Ji Longevity Science festgestellt werden. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz die Bewertung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Zhong Ji Longevity Science bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.