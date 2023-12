Zhong Ji Longevity Science Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Anlegerstimmung gegenüber Zhong Ji Longevity Science war in den letzten Tagen neutral, wie eine Analyse der Diskussionen in sozialen Medien zeigt. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Zhong Ji Longevity Science daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht ist die Zhong Ji Longevity Science derzeit -9,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu der kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -50,32 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Zhong Ji Longevity Science beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" für Zhong Ji Longevity Science.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.