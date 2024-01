Zhong Ji Longevity Science Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Anleger-Sentiment ist ein Schlüsselindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Zhong Ji Longevity Science diskutiert, ohne dabei besonders positive oder negative Auswirkungen zu verzeichnen. In den letzten Tagen war das Interesse der Anleger an positiven oder negativen Themen im Zusammenhang mit Zhong Ji Longevity Science insgesamt neutral. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Zhong Ji Longevity Science wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Stimmungsänderung gering ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für Zhong Ji Longevity Science in diesem Bereich eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Zhong Ji Longevity Science im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,89 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhong Ji Longevity Science liegt derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,81 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 71 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut" basierend auf dem KGV.