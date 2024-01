ZhongAn Online P, C Insurance Aktie: Was soll das denn werden?

In den letzten beiden Wochen wurde Zhongan Online P&C Insurance von den meist privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um das Unternehmen wurden als neutral betrachtet, weshalb die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft wurde.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Internetkommunikation zeigte Zhongan Online P&C Insurance interessante Merkmale. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität auf den Plattformen zu sehen war. Darüber hinaus blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer erneuten "neutralen" Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einstufung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zhongan Online P&C Insurance eine Rendite von 0 % aus, was 4,55 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,55 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie als "schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Zhongan Online P&C Insurance im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,02 Prozent erzielt, was 9,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt -6,44 Prozent, und Zhongan Online P&C Insurance liegt aktuell 10,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.