ZhongAn Online P, C Insurance Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Für Zhongan Online P&c Insurance wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,27 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 65,5 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Zhongan Online P&c Insurance beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,42 % in der Versicherungsbranche. Daraus resultiert eine Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist Zhongan Online P&c Insurance eine Rendite von -17,05 % auf, was mehr als 10 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,32 %, wobei Zhongan Online P&c Insurance mit 18,37 % deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhongan Online P&c Insurance liegt bei 28, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,69 als überbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.