ZhongAn Online P, C Insurance Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Zhongan Online P&C Insurance hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite damit 10,35 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt -6,16 Prozent, und Zhongan Online P&C Insurance liegt aktuell 10,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 28, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Zhongan Online P&C Insurance 28,35 Euro zahlt. Dies sind 167 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 10, weshalb der Titel als überbewertet eingestuft wird.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass die Zhongan Online P&C Insurance mit einem Kurs von 16,76 HKD inzwischen -17,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -26,1 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Daraus ergibt sich insgesamt die Einstufung als "Neutral" für Zhongan Online P&C Insurance.

