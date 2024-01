Zhihu Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert von 33,72 führt beim RSI der Zhihu zu einer Einstufung als "neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,87 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Zhihu war in den letzten Tagen vorwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen negative Themen überwogen. Die Diskussion der Anleger drehte sich verstärkt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse ist der gleitende Durchschnittskurs der Zhihu aktuell bei 16,05 HKD, während der aktuelle Kurs bei 14,46 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -9,91 Prozent zum GD200 und führt zur Bewertung als "schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 14,46 HKD, was auf eine "neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "neutral".

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine Zunahme von negativen Kommentaren über Zhihu in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion als "schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Zhihu wurde deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "schlecht"-Rating.