Zhihu Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Zhihu diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Trotzdem wurde in den letzten Tagen vor allem über positive Themen im Zusammenhang mit Zhihu gesprochen. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Kursbewegungen einer Aktie innerhalb von 7 oder 25 Tagen. Der RSI von Zhihu liegt bei 57,76, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 56 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhihu aktuell bei 15,27 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 11,52 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -24,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50, der den Durchschnittskurs der letzten 50 Tage angibt, weist mit einem Abstand von -9,79 Prozent auf eine schlechte Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Neben den Analysen von Banken ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Zhihu in Bezug auf diese Faktoren betrachtet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhihu war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Zhihu in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".