Zhihu Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Zhihu-Aktie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, weshalb die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Zhihu daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhihu-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 9,91 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für die Zhihu-Aktie ein "Neutral"-Rating. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (33) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,87) deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung unter den Anlegern zwar positiv ist, es jedoch in den letzten Wochen zu einer Verschlechterung des Stimmungsbildes gekommen ist. Die technische Analyse führt zu gemischten Bewertungen, während der RSI auf ein neutrales Bild hindeutet.