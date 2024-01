Zhihu Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Zhihu von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Außerdem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhihu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,9 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,66 HKD weicht somit um -20,38 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 14,59 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-13,23 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Zhihu-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Zhihu für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Zhihu aktuell mit einem Wert von 95,28 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 61, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.