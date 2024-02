ZhihuADR Aktie: Das war abzusehen!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Zhihu zeigte die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führte, und somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie von Zhihu bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut".

In der technischen Analyse ergab sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhihu derzeit bei 15,27 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,52 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -24,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergab einen Stand von 12,77 HKD, was einen Abstand von -9,79 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhihu liegt bei 57,76, was als "Neutral" bewertet wird, da weder von einer überkauften noch -verkauften Situation ausgegangen wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigte zuletzt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Zhihu, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Neutral" für die Aktie von Zhihu.