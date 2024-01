ZhihuADR Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmungslage bei den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Während an sechs Tagen positive Themen überwogen, dominierte an sieben Tagen die negative Kommunikation. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in den letzten Tagen über das Unternehmen Zhihu. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhihu-Aktie derzeit bei 16,05 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,46 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,91 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 14,46 HKD, was zu einem Abstand von 0 Prozent und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Zhihu in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen deutlichen negativen Trend, weshalb die Redaktion eine Bewertung als "Schlecht" vergibt. Die Aktie erhält insgesamt weniger Aufmerksamkeit und wird weniger diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zhihu-Aktie liegt bei 33,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 52,87 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dadurch ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und die Stimmung in den sozialen Netzwerken, dass die Zhihu-Aktie derzeit eher negativ bewertet wird, sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht.