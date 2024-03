ZhihuADR Aktie: Abwarten

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert und verlor damit an Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhihu-Aktie bei 14,9 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,84 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -20,54 Prozent zum GD200 und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,35 HKD, was zu einem Abstand von -4,13 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Zhihu-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Zhihu eingestellt sind, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Zhihu von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.