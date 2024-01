Zhicheng Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Aktie der Min Fu hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt und ist sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Vergleich als "Schlecht" einzustufen. Der Kurs liegt derzeit bei 0,042 HKD, was einem Abstand von -30 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -58 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Stimmung und Einschätzungen wider. Weder positiv noch negativ gab es ausschlaggebende Meinungen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

Im Bereich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) zeigt sich, dass die Börse derzeit 24,99 Euro für jeden Euro Gewinn von Min Fu zahlt. Dies entspricht 53 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Dadurch wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält das Rating "Gut" auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten ergibt sich eine Unterperformance von -43,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -13,9 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Min Fu um 30,22 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.