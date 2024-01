Zhicheng Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Min Fu-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,1 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,05 HKD liegt damit deutlich darunter, was einen Unterschied von -50 Prozent ausmacht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 0,06 HKD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs liegt (-16,67 Prozent). Basierend auf diesen Werten erhält die Min Fu-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Min Fu-Aktie zeigt sich ein aktueller Wert von 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,69 und ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit liefert die Analyse der RSIs zu Min Fu insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist Min Fu im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) unserer Ansicht nach unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,99 liegt die Aktie 54 Prozent unter dem Branchen-KGV von 53,82. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Min Fu eine Rendite von -31,18 Prozent erzielt hat, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,16 Prozent, und auch hier liegt Min Fu mit 18,02 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.