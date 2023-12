Zhicheng Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" und ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet, während Werte dazwischen als neutral gelten. Der RSI der Min Fu liegt bei 58,82 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 69,05 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung an. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Min Fu im letzten Jahr eine Rendite von -18,07 Prozent erzielt, was 12,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,25 Prozent, und Min Fu liegt aktuell 4,82 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Min Fu in den sozialen Medien. Die Anzahl der Diskussionen über die Aktie war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt das Anleger-Sentiment keine starken positiven oder negativen Auswirkungen. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen hervorgebracht, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.