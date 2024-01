Zhicheng Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Min Fu-Aktie wird von Experten als unterbewertet angesehen, wenn man sie mit dem Branchen-Durchschnitt für elektronische Geräte und Komponenten vergleicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 24,99, was einen Unterschied von 53 Prozent zum Branchen-KGV von 53,61 bedeutet. Auf dieser fundamentalen Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Min Fu-Aktie derzeit bei 0,1 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,042 HKD lag und somit einen Abstand von -58 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 0,06 HKD, was einer Differenz von -30 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Min Fu-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Dividendenrendite für Min Fu einen Wert von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Min Fu-Aktie, mit positiven Fundamentaldaten, schlechten technischen Indikatoren und einem neutralen Sentiment und Buzz-Rating.