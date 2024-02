Zhi Cheng Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI der Zhi Sheng-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0, dass Zhi Sheng überverkauft ist, was zu einer abweichenden Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Zhi Sheng.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Zhi Sheng in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,23 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -6,96 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +11,19 Prozent für Zhi Sheng bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -8,13 Prozent unter der Performance von Zhi Sheng, die 12,35 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Zhi Sheng-Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 36,99 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent) liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hingegen weist einen Wert von 162,69 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Hinsichtlich der Dividende lässt sich festhalten, dass Investoren in die Aktie von Zhi Sheng aktuell bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies-Branche einen geringeren Ertrag in Höhe von 11,85 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt dazu, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird.