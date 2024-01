Zhi Cheng Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Zhi Sheng schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 10,52 Prozentpunkte (0 % gegenüber 10,52 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,047 HKD der Zhi Sheng-Aktie mit -32,86 Prozent Entfernung vom GD200 (0,07 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,07 HKD auf. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -32,86 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zhi Sheng-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 36,99 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 82 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 206. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhi Sheng, so beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass Zhi Sheng überkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird Zhi Sheng somit für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.