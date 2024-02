Zhi Cheng Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Anleger-Stimmung bei Zhi Sheng in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen der vergangenen ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhi Sheng aktuell bei 0,69 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,74 HKD verzeichnet. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +7,25 Prozent, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 0,58 HKD auf, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +27,59 Prozent ebenfalls ein "Gut" erhält. Somit wird insgesamt die Gesamtnote "Gut" vergeben.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Zhi Sheng bei 36,99, was unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent) liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 162,69 auf. Damit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Zhi Sheng in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,23 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -6,96 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,19 Prozent im Branchenvergleich für Zhi Sheng. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Zhi Sheng 12,35 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.