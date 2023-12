Zhi Cheng Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Dividendenrendite von Zhi Sheng beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,52 % für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Zhi Sheng von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Aus technischer Sicht erhält die Zhi Sheng-Aktie sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein "Schlecht"-Rating.

Der Aktienkurs von Zhi Sheng hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,41 % erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche eine Underperformance von -19,61 % bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Zhi Sheng um 25,48 % niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.