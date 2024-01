Zheshang Securities Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse der Zheshang Securities-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 10,32 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,9 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,07 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 10,48 CNH, während der letzte Schlusskurs um -5,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Demnach erhält die Zheshang Securities-Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien gemischte Signale. In den vergangenen zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Im Branchenvergleich erzielte Zheshang Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,98 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche durchschnittlich um 3,89 Prozent stiegen, was einer Underperformance von -2,92 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,52 Prozent erzielte, lag Zheshang Securities um 0,54 Prozent darunter. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zheshang Securities-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf etwas längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Zheshang Securities daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.