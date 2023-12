Audio Pixels Holdings Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Audio Pixels liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 20 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -24 Prozent. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,78 Prozent erzielte, liegt Audio Pixels mit 39,78 Prozent deutlich darunter. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Audio Pixels. Von insgesamt zehn Tagen waren sechs positiv, vier negativ und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Audio Pixels daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die Audio Pixels-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlechter abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 10,19 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 8,53 AUD liegt, was einer Abweichung von -16,29 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 9,11 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,37 Prozent entspricht. Somit erhält Audio Pixels auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 68,2 für die Audio Pixels-Aktie, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.