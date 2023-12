Zheshang Development Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Zheshang Development-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,63 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 7,35 CNH liegt, was eine Abweichung von -14,83 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 7,44 CNH, was einer Abweichung von -1,21 Prozent vom aktuellen Kurs entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf einer kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den Social Media-Diskussionen zeigt eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Zheshang Development in den letzten Tagen. Es gab sieben positive und ein negatives Feedback, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Zheshang Development für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Zheshang Development-Aktie sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 58, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 48,77 eine ähnliche Einschätzung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der RSIs.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zheshang Development mit 6,16 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Insgesamt ergibt die umfassende Analyse der Zheshang Development-Aktie ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Bewertungskategorien.