Zheshang Development Aktie: Einfach unglaublich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zheshang Development-Aktie liegt mit einem Wert von 6,16 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Im Vergleich beträgt der genaue Abstand derzeit 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Zheshang Development eine Performance von -16,47 Prozent, was zu einer Underperformance von -15,53 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -0,58 Prozent im letzten Jahr, wobei Zheshang Development 15,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zheshang Development-Aktie aktuell mit einem Wert von 19,15 im Relative Strength-Index als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Signal führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 36. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Gut".

Aus charttechnischer Sicht weist der aktuelle Kurs der Zheshang Development-Aktie mit 7,65 CNH eine Entfernung von -11,76 Prozent vom GD200 (8,67 CNH) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 7,47 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zheshang Development-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.