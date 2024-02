Zhenjiang Dongfang Electric Heating Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhenjiang Dongfang Electric Heating liegt bei 8,5, was einem neutralen Wert entspricht. Dieser Wert liegt in der Nähe des Durchschnitts der Vergleichsbranche für Haushalts-Gebrauchsgüter. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5,47 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,36 CNH liegt, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment wird daher als "gut" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhenjiang Dongfang Electric Heating-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf fundamentalen, technischen und Anleger-Sentiment-Kriterien für Zhenjiang Dongfang Electric Heating.