Zhenjiang Dongfang Electric Heating Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Zhenjiang Dongfang Electric Heating gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhenjiang Dongfang Electric Heating liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als durchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,22 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 45,16, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zhenjiang Dongfang Electric Heating für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 5,41 CNH lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4,81 CNH lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,76 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 4,81 CNH liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zhenjiang Dongfang Electric Heating für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.