RE&S Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Hni":

Re&s-Aktien haben in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 26,24 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +20,96 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Hotels Restaurants und Freizeit"-Aktien dar, die im Durchschnitt um 5,28 Prozent gestiegen sind. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 0,44 Prozent im letzten Jahr deutlich unter der von Re&s. Die Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Re&s-Aktie wird als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gibt und sich der Meinungsmarkt in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt hat.

In Bezug auf die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Re&s eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Re&s-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie bei 0,27 SGD verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,255 SGD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,56 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einer Differenz von -1,92 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.