Zhengzhou Yutong Bus Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Yutong Bus-Aktie: Der Wert liegt derzeit bei 14, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Yutong Bus überverkauft ist (Wert: 27,35) und daher auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Yutong Bus somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yutong Bus eingestellt waren. Es gab acht positive und sechs negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Yutong Bus daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in diesem Zeitraum mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Yutong Bus von der Redaktion also ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Yutong Bus-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 82,19 Prozent erzielt, was 80,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" liegt Yutong Bus aktuell 80,74 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Yutong Bus-Aktie aktuell bei 13,18 CNH liegt. Der Aktienkurs selbst ging bei 15,45 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +17,22 Prozent aufgebaut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält Yutong Bus ein "Gut"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".