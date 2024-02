Zhengzhou Coal Industry, Electric Power Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Zhengzhou Coal Industry & Electric Power-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 58,23, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Zhengzhou Coal Industry & Electric Power-Aktie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für diese Aktie ein Durchschnitt von 4,33 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,65 CNH, was einem Unterschied von -15,7 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,98 CNH) liegt mit einem Unterschied von -8,29 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhengzhou Coal Industry & Electric Power-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen bei Zhengzhou Coal Industry & Electric Power abgenommen haben. Daher erhält die Aktie hierfür ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Zhengzhou Coal Industry & Electric Power in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Somit ergibt sich insgesamt eine gemischte Bewertung für die Zhengzhou Coal Industry & Electric Power-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, während die technische Analyse und das Sentiment und Buzz eher negativ ausfallen.