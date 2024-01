Zhengzhou Coal Industry, Electric Power Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Zhengzhou Coal Industry & Electric Power wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Zhengzhou Coal Industry & Electric Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,09 Prozent erzielt und liegt damit 29,6 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie". Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 46,07, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ist Zhengzhou Coal Industry & Electric Power derzeit +0,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -3,34 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.