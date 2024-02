Zhengzhou Coal Industry, Electric Power Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Zhengzhou Coal Industry & Electric Power liegt bei 52,87, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 65,97 und wird daher ebenfalls als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich zur Energiebranche zeigt sich, dass die Aktienperformance von Zhengzhou Coal Industry & Electric Power mit einer Rendite von -36,47 Prozent mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" erzielte eine mittlere Rendite von -3,69 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Zhengzhou Coal Industry & Electric Power ebenfalls mit 32,78 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage in den vergangenen vier Wochen bei Zhengzhou Coal Industry & Electric Power. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhengzhou Coal Industry & Electric Power aktuell bei 4,34 CNH liegt. Da der Aktienkurs bei 3,47 CNH gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -20,05 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ein Abstand von -13,25 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

