Zhengzhou Coal Industry, Electric Power Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der Zhengzhou Coal Industry & Electric Power zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,34 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 3,47 CNH liegt, was einem Abstand von -20,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4 CNH, was einer Differenz von -13,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zhengzhou Coal Industry & Electric Power zeigt einen Wert von 52,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 65,97 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Energie" liegt die Rendite der Zhengzhou Coal Industry & Electric Power bei -36,47 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Verglichen mit der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,69 Prozent aufweist, liegt die Aktie ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.