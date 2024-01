Zhengye Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Zhengye derzeit bei 0,48 HKD liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,46 HKD, was einem Abstand von -4,17 Prozent entspricht, und erhält daher die Einstufung "Neutral". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,45 HKD erreicht, was einer Differenz von +2,22 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist Zhengye derzeit eine Dividendenrendite von 3,58 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,95 % in der "Behälter & Verpackung"-Branche. Mit einer Differenz von 2,36 Prozentpunkten wird dies als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge. Die Mehrheit der diskutierten Themen war neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Zhengye in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,02 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um 5,1 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -18,12 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag Zhengye mit einer Unterperformance von 18,12 Prozent unter dem Durchschnittswert. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.